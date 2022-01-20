Гастрономический фестиваль "Русский холодец" отменили в Павловском Посаде из-за ковида

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фестиваль "Русский холодец", который должен был состояться 5 февраля в подмосковном Павловском Посаде, отменили из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.

"Гастрономический фестиваль "Русский холодец", который планировали провести 5 февраля на территории музея "Княжий Двор" в Павловском Посаде, отменен из-за угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции. Мероприятие должно было состояться в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье". Предполагалось, что концепция фестиваля в 2022 году должна была быть построена на взгляде на гастрономию через призму культуры, традиций и народных обычаев", - говорится в сообщении.

Ежегодно в конкурсной программе участвуют более 30 уникальных холодцов, которые оценивает жюри. На конкурс традиционно готовятся холодцы из курицы, свинины, баранины и говядины, а также заливное из стерляди, трески, креветок и студни из фруктов разных форм и видов.