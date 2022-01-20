Воронежская область получит более 4,5 млрд рублей на нужды медицинских учреждений

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Воронежская область в 2022 году получит более 4,5 млрд рублей на нужды медицинских учреждений, в том числе лекарственное обеспечение, закупку оборудования, строительные работы, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"Сегодня на высоком уровне готовности для запуска один из корпусов детской больницы, идет активное строительство хирургического корпуса онкологического диспансера, принято решение сегодня по строительству корпуса для лучевой химиотерапии. В этом году планируется строительство в Воронеже поликлиники на более чем 1,1 тыс. посещений в смену, идет активная поставка оборудования в рамках программы модернизации первичного звена. В целом регион получит в 2022 году более 4,5 млрд рублей на нужды медицинских учреждений, включая лекарственное обеспечение, финансирование на строительные работы, закупку оборудования, информатизацию", - сказал Мурашко.

Министр здравоохранения России отметил серьезные изменения в инфраструктуре, системе организации медицинской помощи в регионе, обновление амбулаторно-поликлинического звена, стационарных учреждений. Также в Воронежской области отмечается снижение смертности от онкологических заболеваний, системная работа с людьми больными диабетом.