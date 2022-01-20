Политологи считают, что России удалось избежать введения абсурдных антиковидных мер

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские власти за время пандемии коронавируса смогли учесть особенности эпидемической ситуации в разных регионах страны и, в отличие от зарубежных коллег, избежали введения абсурдных антиковидных мер. Такое мнение высказали в четверг политологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного новой волне пандемии.

"Главная наша особенность заключается в том, что с самого начала [власти РФ] допустили разницу подходов в зависимости от эпидемической ситуации с разных регионах. Россия избежала абсурдных вещей. Мы действительно показали достаточно высокую региональную гибкость", - сказал руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Он привел в пример Австрию, где масочный режим был обязателен на улицах как в крупных городах, так и в высокогорных селах. По словам Кузнецова, полным абсурдом было и обязательное ношение масок на пляжах, обработка этих мест отдыха хлоркой. "Россия, большое спасибо нашим регуляторам, администрирующим здравоохранение, избежала абсурдных вещей в регуляции. Например, абсолютный чемпион по абсурду случай, когда невакцинированному немцу запретили эвтаназию. И масса такого была везде, в том числе отказ от срочной медицинской помощи для людей без тестов и без прививки", - сказал Кузнецов.

По его словам, в ряде случаев возникает ощущение, что некоторые страны предпринимают какие-то меры "только ради того, чтобы отчитаться, что эти меры приняли". "В России этого всего минимум", - считает эксперт.

В свою очередь генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сейчас снижать эти ограничительные меры, так как они в большей степени не влияют на сокращение заболеваемости. "Необходимо задумываться об адекватности вводимых мер, неадекватные меры могут нанести непоправимый ущерб репутации государства. Россия являет собой золотую середину по антиковидным мерам", - сказал Данилин.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что постепенно и другие страны начинают отказываться от странных антиковидных мер, например Израиль и Великобритания. "Здравый смысл постепенно начинает возвращаться в нашу жизнь. Пандемия закончится, но где нам взять столько психиатров, чтобы лечить людей от последствий новой нормальности?" - сказал Мартынов.

Опрос ВЦИОМ

В ходе круглого стола руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов сообщил, что, согласно опросу ВЦИОМ, среди россиян растет тревожность из-за возможности заболеть ковидом. Исследование проводилось 19 января среди более тысячи человек в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. "Если еще 16 января их (опасающихся заболеть ковидом - прим. ТАСС) было 55%, то сейчас уже 62%. То есть опасение усиливается, люди считывают проблематику, которую формирует "омикрон", мы уже это фиксируем в наших опросах", - сказал Мамонов.

Группа тех, кто считает, что принимаемых властями мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в России достаточно, сокращается. "Если 14 января таких было 50%, то, согласно вчерашнему опросу, 44%. И, соответственно, увеличивается группа тех, кто считает такие меры недостаточными. При этом сегодня превалирует мнение о том, что власти в целом предпринимают адекватные меры в сложившейся ситуации: 58% [респондентов] разделяют эту точку зрения, обратно думают 36%", - сказал Мамонов.

Среди тех, кто опасается заболеть, 66% считают действия властей адекватными, противоположной точки зрения придерживаются 30%. Среди тех, кто не опасается заболеть, оценки обратные. "Здесь порядка 50% заявляют о неадекватности мер в текущей ситуации. Дифференциации по типу населенных пунктов нет, хотя по мере уменьшения типа населенного пункта положительные оценки усиливаются", - отметил эксперт.

62% респондентов считают, что ограничительные меры в России эффективны и снижают темпы распространения ковида. "Среди тех, кто опасается заболеть, уровень оценки эффективности мер выше, чем среди тех, кто дистанцирован от этой проблемы", - сказал Мамонов.

О значительном влиянии ограничительных мер на качество жизни заявили 18% опрошенных, в основном это молодые люди. 39% респондентов говорили о незначительном влиянии ограничений, а 42% сообщили, что вообще их не чувствуют.

"57% опрошенных назвали ограничительные меры, которые их больше всего раздражают. Это ковид-паспорта, масочный режим и социальная дистанция, а также вакцинация. Больше всего эти меры не нравятся молодым респондентам (72%)", - уточнил Мамонов.