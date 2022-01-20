Ученые не стали переводить стрелки "Часов Судного дня"

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Ученые-атомщики приняли решение не переводить стрелки символических "Часов Судного дня", они по-прежнему показывают 100 секунд до "ядерной полуночи". Об этом объявила в четверг на видеоконференции в Вашингтоне Рейчел Бронсон - президент авторитетного американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), на обложке которого часы впервые появились в 1947 году.