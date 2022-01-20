Москвичей предупредили о сильном снегопаде

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Снегопад ожидается в ближайшие часы в Москве. Снег будет идти до вечера 22 января, за два дня снежный покров может вырасти на 10 см, сообщается в четверг в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"По прогнозам синоптиков, снег будет идти до вечера субботы. Общий прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит до 10 см. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. При необходимости количество рабочих и техники будет увеличено", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что с выпадением осадков коммунальная техника приступит к проведению механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Работы будут повторять по мере необходимости. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы.

"Просим водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб", - добавляется в публикации.