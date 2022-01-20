В Северной Осетии 22 сироты получили новые квартиры

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 января. /ТАСС/. Власти Северной Осетии вручили ключи от новых квартир 22 детям-сиротам, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Это действительно очень важный день, и мы рады разделить его вместе с вами. Обеспечение жильем детей-сирот - приоритетное направление деятельности главы республики, которому он уделяет особое внимание. Я также хочу поблагодарить профильное ведомство и, конечно, строителей, которые вложили много сил и труда в это дело", - сказал на торжественной церемонии вручения ключей вице-премьер Эльбрус Бокоев.

По данным министерства труда и социальной защиты республики, всего в 2021 году приобретено 75 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в районах республики. В 2022 году в планах профильного министерства приобрести больше жилых помещений.