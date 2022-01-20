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Национальный совет Австрии принял закон об обязательной вакцинации от ковида

Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в четверг большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны, начиная с февраля 2022 года. Трансляцию заседания вело австрийское телевидение.

Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Таким образом, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной.

Законопроект был разработан правящей коалицией Австрийской народной партии и "Зеленых", которые в течение двух лет пандемии категорически отвергали возможность такой обязательной прививки. Он стал самым спорным и непопулярным законопроектом в современной Австрии. Так, в парламент было направлено более 100 тыс. ходатайств с его критикой. Против законопроекта выступила оппозиционная Австрийская партия свободы, которая намерена обжаловать его в Конституционном суде республики.

Теги
Австрия
Пандемия COVID-19
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