Аэропорт Храброво перестал принимать и отправлять рейсы из-за шторма

ТАСС, 20 января. Калининградский аэропорт Храброво временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за сильного бокового ветра порывами до 20 м/с и ливневого снега, сообщается в четверг на сайте воздушной гавани.

"Сегодня, 20 января 2022 года, в связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорта Калининград (Храброво) произошли изменения в расписании рейсов. Из-за сильного бокового ветра, ливневого снега на взлетно-посадочной полосе прилет и вылет рейсов задерживается. Порывы ветра достигают 17-20 м/с", - говорится в сообщении.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживается вылет пяти рейсов в Москву и Санкт-Петербург и прибытие шести рейсов из Москвы и Петербурга.

Ранее в четверг главное управление МЧС РФ по Калининградской области объявило о надвигающейся непогоде. "В ночь на 21 января на территории области прогнозируется очень сильный северо-западный ветер 25-27 м/с, сильный мокрый снег, метель, гололедица. Также ожидается сильное волнение на море: высота волны 4-4,5 м. В открытой части юго-востока Южной Балтики высота волны до 6 м. В данных условиях имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабо укрепленных конструкций", - предупредило главное управление МЧС.