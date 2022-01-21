МККК заявил о готовности к диалогу с хакерами, завладевшими его базой данных

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности к диалогу с хакерами, которые совершили кибератаку на его базу данных, содержащую конфиденциальные сведения о более чем 515 тыс. человек, включая лиц, разделенных со своими семьями из-за вооруженных конфликтов. Генеральный директор гуманитарной организации Роберт Мардини заявил в четверг вечером в выпуске новостей швейцарской телекомпании Эр-тэ-эс, что МККК намерен разъяснить тем, кто совершил взлом системы, что информация в этой базе данных имеет "защищенный статус".

"Мы готовы напрямую и анонимно общаться с теми, кто это совершил, кем бы они ни были, чтобы проинформировать их о защищенном статусе этих сведений", - сказал Мардини. Он подчеркнул, что речь не идет о выплате выкупа, поскольку МККК "никогда его не платит".

Отвечая на вопрос о том, сколь велик нанесенный хакерской атакой организации ущерб, гендиректор сказал: "На настоящий момент у нас нет точных оценок, кто стоит за этой атакой, и мы все еще анализируем размер урона". Красный Крест приостановил доступ в базу данных, чтобы "ограничить последствия атаки". Вместе с тем МККК в настоящее время "делает все возможное" для продолжения оказания помощи семьям, разделенным со своими близкими.

В среду женевская штаб-квартира Красного Креста сообщила о кибератаке на его хранилище информации. Мишенью стала расположенная в Швейцарии компания, с которой у МККК есть контракт на хранение данных. Эти действия, по словам МККК, "поставили под угрозу сведения о более чем 515 тыс. очень уязвимых людей, включая тех, кто был разделен со своими семьями вследствие конфликта, миграции и бедствия", а также о без вести пропавших лицах, их семьях и тех, кто содержится в заключении. Эти сведения поступили ранее из "не менее чем 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца".

МККК выразил обеспокоенность потенциальным риском предания огласке сведений о людях, которых общества Красного Креста и Красного Полумесяца "стремятся защитить и оказать помощь им и их семьям". Руководство организации призвало совершивших кибератаку лиц не публиковать данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом.