Прокуратура выявила факт растраты в управлении делами правительства Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области в ходе проверки выявила в управлении делами правительства региона факт растраты 1,2 млн рублей. Эти средства были начислены в качестве заработной платы мужчине, фиктивно трудоустроенному на должность слесаря-сантехника, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Проверкой выявлен факт растраты в период с 2016 по 2021 годы бюджетных денежных средств на сумму свыше 1,2 млн рублей посредством необоснованного начисления и выплаты заработной платы лицу, трудоустроенному на должность слесаря-сантехника учреждения, которое фактически трудовые функции по указанной должности не исполняло", - говорится в сообщении

По факту произошедшего следователями Амурской области в отношении директора ГБУ АО "Управление делами правительства Амурской области" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").