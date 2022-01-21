На Алтае зафиксировали первые четыре случая заражения омикрон-штаммом

ТАСС, 21 января. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Республике Алтай. Заразились четверо жителей региона, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"По предварительным данным, у двух детей и двух взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе обнаружено заражение омикрон-штаммом коронавируса", - сказал Максимов.

Известно, что среди заразившихся - первоклассник и студентка одного из образовательных учреждений региона. Взрослые, у которых выявлено заболевание, по предварительным данным, посещали Москву и соседний Алтайский край.

"Во всех организациях, где были контакты, усилен сандезрежим, ведется меднаблюдение", - подчеркнул пресс-секретарь.

Всего в Республике Алтай с начала пандемии коронавирус подтвержден у 25 тыс. 871 человека. В регионе полностью вакцинированы 107 775 человек.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.