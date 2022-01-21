Город Советский в Югре перевел школы на удаленку из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Учреждения общего и дополнительного образования в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа с 21 по 29 января переведены на дистанционное обучение для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Советского района.

Город Советский в 2022 году стал первым населенным пунктом в Югре, где принято решение о дистанционном формате обучения во всех школах города.

"Учреждения общего и дополнительного образования в городе Советский переходят на дистанционное обучение с 21 по 29 января 2022 года для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наиболее неблагоприятная обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции складывается в гимназии города Советский, где, по последним данным, получено 29 положительных тестов на COVID-19 у учащихся и педагогов. За минувшую неделю в муниципалитете зарегистрирован 51 новый случай новой коронавирусной инфекции и два умерших, которые не были вакцинированы. В настоящее время общий уровень вакцинации взрослого населения в Советском районе составляет 89,9% от плана, добавили в пресс-службе.

О ситуации в ХМАО

По данным регионального оперативного штаба ХМАО, в регионе на протяжении последних дней фиксируются новые максимуму заболевших COVID-19 за сутки за все время пандемии. Так, за 19 января в ХМАО зафиксировано рекордное число заболевших - 447 человек, а за 20 января - 665 человек. За все время в ХМАО заболели ковидом 100,1 тыс. человек, 93,6 тыс. выздоровели, 2 121 умер.

В округе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями. Действует режим обязательной самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский ранее сообщал, что в течение 2-3 недель регион ожидает двукратного увеличения болеющих ковидом. По его словам, ХМАО готов к такой ситуации.