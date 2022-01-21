На Сахалине число участников программы детского социального туризма вырастет в 6,5 раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Число участников программы детского социального туризма в Сахалинской области вырастет в 6,5 раза и превысит 16 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В этом году число ее (программы) участников увеличено сразу в несколько раз. В общей сложности это более 16 тыс. ребят из разных районов области. Для них запланировано традиционное посещение музеев Южно-Сахалинска. Новшества этого года - водные развлечения в самом большом на [российском] Дальнем Востоке аквапарке "Аква сити" и участие в интеллектуальной игре "Мозгобойня", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По информации пресс-службы, в прошлом году в программе поучаствовали 2,5 тыс. школьников. "У нас был небольшой бюджет, поэтому мы не могли возить всех желающих школьников, а вынуждены были отбирать из победителей олимпиад, отличников, социально незащищенных слоев общества. Теперь, благодаря увеличению субсидии из областного бюджета, наши возможности по программе заметно расширяются", - прокомментировали ТАСС в министерстве туризма региона.

С начала года в программе приняло участие более 600 детей из Долинского, Корсаковского и Анивского городских округов. Далее присоединятся Холмский, Невельский, Макаровский, а затем другие районы, в том числе отдаленные.

О программе

Региональная программа детского социального туризма осуществляется для школьников с 5 по 11 классы по инициативе правительства Сахалинской области на средства из бюджета региона с 2017 года. Реализацию программы координирует министерство туризма Сахалинской области. Партнерами являются региональные министерства культуры, образования и социальной защиты населения. За организацию экскурсионной программы и сопровождение детских групп отвечают региональные туристические компании. Участие в проекте для школьников абсолютно бесплатное.

Всего для детей разработано 43 программы внутри региона. В каждую из них включено посещение какого-либо музея с квестовым наполнением в игровом формате, а также посещение аквапарка. Группы состоят из 10 человек, на каждую группу имеется один сопровождающий. Для участия писать заявление не нужно. В каждом учебном заведении назначается куратор, который информирует туроператора, кто в какой день едет и в каком количестве.