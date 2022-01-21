Число погибших в ДТП снизилось за год на 14% в Курганской области благодаря нацпроекту

ТАСС, 21 января. Количество погибших в ДТП снизилось на 14% в 2021 году в Курганской области благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также зафиксировано снижение числа самих происшествий на 13,2%, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

"Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Курганской области снижается аварийность. Прошедший 2021 год в Курганской области показал позитивную динамику по снижению аварийности на дорогах: число происшествий снизилось на 13,2% погибших - на 14%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на объектах нацпроекта в прошлом году наряду с обновлением покрытия проезжей части было также обустроено 10,2 км линий наружного освещения, 16,2 км тротуаров, 55 пешеходных переходов, нанесено более 102 тыс. кв. м разметки, установлено 70 светофоров, более 4,5 тыс. дорожных знаков.

"2021 год стал достаточно плодотворным для дорожной отрасли нашего региона. Основной объем работ выполнен в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 350 км: 296 км - региональные трассы и 54 км - в границах агломерации. Бюджет проекта составил 4,5 млрд рублей, в том числе федеральный бюджет - 951,7 млн рублей", - цитирует пресс-служба директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ области Ирину Саблукову.

Власти уточняют, что за три года реализации нацпроекта к нормативу приведено 710 км региональных дорог и улично-дорожной сети агломерации, при этом решен ряд наболевших дорожных проблем.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.