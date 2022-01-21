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Пандемия COVID-19

В ЕС могут обсудить вопрос обязательной вакцинации от коронавируса

Брюссель не может сказать государствам - членам ЕС, чтобы они обязали делать прививки, отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза могут обсудить вопрос о введении обязательной вакцинации от нового коронавируса. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в опубликованном в пятницу интервью газете El Pais.

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"Убеждение всегда лучше принуждения", - заявила она. "Но в связи с давлением, которое вирус оказывает на системы здравоохранения, возможно, нужно будет обсудить обязательную вакцинацию, - уточнила еврокомиссар. - Хотя Брюссель не может сказать государствам - членам [ЕС], чтобы они обязали делать прививки".

"Этот вирус все еще остается опасным", - добавила Кириакидес. "Мы знаем, что вакцины по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты от тяжелого [течения] заболевания и госпитализации, когда речь идет об "омикроне", особенно с бустерной дозой", - заверила еврокомиссар.

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