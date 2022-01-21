В СВФУ в Якутии все курсы, кроме студентов мединститута, уходят на удаленку с 24 января

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Все студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), кроме обучающихся медицинского института, переходят в Якутске на дистанционный формат. Об этом сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram ректор вуза Анатолий Николаев.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Якутске подписал приказ о переводе образовательного процесса с 24 января до 1 марта 2022 года на дистанционный формат. Согласно документу, на дистант уйдут все студенты СВФУ, кроме обучающихся медицинского института", - сообщил Николаев.

Уточняется, что филиалы вуза в Мирном, Нерюнгри и Анадыре определяют форму обучения, исходя из эпидемиологической ситуации.

"Дистанционное обучение - вынужденная мера в целях обеспечения безопасности, профилактики и нераспространения коронавируса, в том числе нового штамма "омикрон". Руководители учебных подразделений проинструктированы и владеют всей необходимой информацией. Учебный процесс продолжится в полном объеме онлайн. Прошу студентов ответственно подойти к учебе, с пониманием отнестись к возникшей ситуации", - добавил ректор.

21 января в Якутии зафиксировали максимум заразившихся коронавирусом за сутки - 859 человек. Из них 678 случаев - в Якутске. В музеях Якутска до 31 января приостановили прием посетителей, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии. В аэропорту Якутска ведется проверка прилетевших на наличие коронавируса. Тестирование проводится бесплатно для прибывающих пассажиров центральных рейсов. "21 января прибыли три рейса из Москвы (один рейс "Якутии", два рейса S7). Добровольное тестирование всего прошли 187 человек, из них положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции выявлен у пятерых", - сказали в пресс-службе аэропорта.

В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились свыше 555 тыс. человек, что составляет 77,4% взрослого населения республики. Более 112 тыс. человек прошли ревакцинацию.