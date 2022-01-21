В Екатеринбурге около 70 классов в школах отправили на удаленку из-за ковида и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Почти 70 классов в школах Екатеринбурга и почти 40 групп в детских садах переведены на дистанционный формат из-за случаев коронавируса и ОРВИ у учеников. Об этом сообщили ТАСС в департаменте образования администрации города.

"По данным на 21 января 2022 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 69 классов (НКВИ - 67, ОРВИ - 2); 37 групп (НКВИ - 19, ОРВИ - 18). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в департаменте.

По данным оперативного штаба региона, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 208 804, общее число выписанных достигло 183 941.