Бастрыкин поручил изучить ситуацию с голодовкой на Урале из-за невыплаты зарплат

ТАСС, 21 января. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с голодовкой жителей Свердловской области из-за невыплаты зарплат на сельхозпредприятии. Об этом сообщается на сайте СК России.

Ранее СМИ сообщили о том, что жители сел Сарсы-1 и Сарсы-2 из Красноуфимского района Свердловской области объявили голодовку в связи с невыплатой зарплаты на сельхозпредприятии ООО "Лотас" и намерены обратиться к руководству СК.

В местном управлении СК расследуется уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ст. 170.1 УК РФ ("Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг") в отношении бывшего директора предприятия, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. "Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М. В. передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сообщает ведомство.