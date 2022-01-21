Число жалоб на мусор в Петербурге продолжает расти

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Самыми замусоренными петербургскими районами являются Невский, Приморский и Калининский. Число жалоб продолжает расти - за эту неделю сообщения в систему направили около 350 человек, сообщает в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора.

"Всего с 1 января 2022 года в систему "РЭО радар" поступило рекордное количество сообщений из Санкт-Петербурга о невывозе отходов - на 20 января их количество составляет 1 814. Причина такого прироста - присоединение к системе "Невского экологического оператора". Зачастую люди жаловались на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов", - говорится в сообщении.

Все поступившие в систему "РЭО радар" сообщения взяли в работу и направили регоператору на контроль. По состоянию на 20 января уже есть решения по 386 обращениям.

"Наибольшие проблемы с мусором, согласно сообщениям людей, в Невском, Приморском и Калининском районах. Число жалоб из этих районов составило 44% от всех жалоб, 24,6% и 7,33% соответственно. Далее в антирейтинге "замусоренных" районов Петербурга Выборгский (5,5%), Красносельский (3,95%) и Фрунзенский районы (3,25%). Ни одного сообщения нет только по Кронштадтскому району Петербурга", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Основной причиной нарушений вывоза отходов в Петербурге эксперты РЭО назвали низкий уровень подготовки города к переходу на новую систему обращения с отходами. В том числе, не провели тщательную проверку наличия и объема контейнеров во дворах, а также не рассчитали необходимое количество техники.

"Петербургский регоператор плохо подготовился к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Во-первых, он не взял во внимание и не уточнил реестр контейнерных площадок. Контейнерные площадки во дворах домов не были оценены даже элементарным способом - визуально. Во-вторых, Петербургу явно не хватило специализированной техники для сбора и транспортировки отходов - необходимо было увеличить парк мусоровозов", - добавил заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

Позиция регоператора

Как ранее сообщала пресс-служба "Невского экологического оператора", количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора в Санкт-Петербурге за неделю уменьшилось в 1,5 раза, в среднем ежедневно поступают заявления по 750 адресам. На маршрутах работают около 450 машин, в январе и первой половине февраля его пополнят еще несколько десятков единиц техники. Как отметили в пресс-службе, закупаются мусоровозы разных габаритов и моделей, что обеспечит бесперебойный вывоз мусора в старом жилом фонде и на площадках с разным состоянием подъездных путей.

1 января в Петербурге началась реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Проблемы с вывозом отходов на новогодних праздниках сложились в основном в Калининском, Выборгском, Приморском районах и в правобережной части Невского района. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регоператора, сложности в этих районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Ранее вице-губернатор города Валерий Пикалев отмечал, что ситуацию изучат правоохранительные органы.