Новая партия высокопоточных кислородных концентраторов поступит весной на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Больницы Ставропольского края весной получат 10 высокопоточных концентраторов кислорода для больных коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

"В апреле текущего года в медучреждения Ставропольского края поступит 10 высокопоточных концентраторов кислорода для больных коронавирусной инфекцией. Один такой концентратор способен обеспечить в медицинском газе нужды целой больницы. Он предназначен для пациентов, которые получают кислород посредством медицинской маски", - написал Колесников в "Инстаграме".

По его словам, помимо этого, в крае организован мобильный резерв прикроватных концентраторов кислорода для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью. "60 таких концентраторов для 120 пациентов можно развернуть моментально. Они уже переданы в лечебные учреждения. На сегодняшний день запас прикроватных концентраторов края позволяет обеспечить кислородом 2 432 пациента", - добавил министр.

Он отметил, что для лечения больных коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае развернуто 3 385 инфекционных коек. Порядка 26% из них остаются в свободными. При этом кислородную разводку имеют более 75% ковид-коек, это один из самых высоких показателей в стране.