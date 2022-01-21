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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области впервые выявили более 1 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Всего в регионе за время пандемии зафиксировали свыше 240 тыс. случаев заражения коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом за сутки в Нижегородской области составило 1 116, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Всего 1 116 случаев [за сутки]", - сказано в сообщении.

Предыдущий максимум был отмечен 19 января, когда в регионе выявили 881 случай коронавирусной инфекции.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено более 240 тыс. случаев заражения коронавирусом, 224,2 тыс. человек выздоровели, 10,3 тыс. умерли. В регионе введен масочный режим, обязательная вакцинация для сотрудников нескольких социально значимых сфер. Полную вакцинацию прошли более 1,72 млн человек, коллективный иммунитет составляет 64,6%.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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