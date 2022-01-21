Курская область получила первую партии вакцины от ковида для детей и подростков

КУРСК, 21 января. /ТАСС/. Курская область получила первую партию в 720 комплектов доз вакцины против коронавируса для детей и подростков, сообщил в пятницу оперштаб региона.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

"В Курскую область поступило 720 комплектов доз детской вакцины "Гам-ковид-вак-М", - говорится в сообщении.

В декабре 2021 года замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий отмечал, что региональные власти отправили заявку на 6 тыс. доз вакцины от ковида для детей и подростков. Всего в Курской области в 2022 году планируется привить 60 тыс. детей и подростков.

С начала пандемии в Курской области выявлен 84 057 случаев заражения коронавирусом, 2 139 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 19 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 661 тыс. человек. Регион достиг 91% от плана по вакцинации населения.