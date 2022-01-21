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Пандемия COVID-19

СФ перенес Рождественские парламентские встречи из-за эпидемиологической ситуации

Встречи были запланированы в рамках ХХХ Международных Рождественских образовательных чтений

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Запланированные на 24 января Х Рождественские парламентские встречи в Совете Федерации перенесены на более поздний срок - до нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе верхней палаты парламента.

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"Принято решение о переносе Х Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки. Мероприятие планировалось провести в понедельник, 24 января", - говорится в сообщении пресс-службы.

Парламентские встречи были запланированы в рамках ХХХ Международных Рождественских образовательных чтений. Среди участников пленарного заседания были заявлены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В рамках заседания планировалась церемония награждения победителей Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира" и Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью "За нравственный подвиг учителя".

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