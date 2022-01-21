В Москве с начала года выявили более 1,3 тыс. пьяных водителей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции выявили с начала текущего года в Москве 1 323 водителя, которые управляли автомобилем в пьяном виде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По оперативным данным, с начала этого года мы выявили 1 323 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения: у 589 установлено состояние опьянения, 660 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 74 повторно сели за руль в пьяном виде или впоследствии отказались от процедуры освидетельствования, будучи лишенными права управления за аналогичные правонарушения, их ждет уголовная ответственность", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что сотрудники полиции регулярно проводят работу по профилактике нетрезвого вождения. "С пятницы по воскресенье мы уделяем особое внимание этим нежелательным явлениям. В каждом округе наши сотрудники проводят тщательную проверку, чтобы вовремя предотвратить беду", - подчеркнули в пресс-службе.