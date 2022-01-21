Росздравнадзор: в России нет нормативов проверки вирусопроницаемости медицинских масок

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Требования и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок не установлены в нормативных документах технического регулирования Российской Федерации. Об этом в пятницу сообщили в Росздравнадзоре после заявления Роскачества о том, что самая эффективная медицинская маска может задержать 23% вирусов.

"В распространенной Роскачеством информации отсутствуют сведения, подтверждающие валидацию примененной методики оценки вирусной проницаемости медицинских масок, что ставит под большое сомнение как ее правильность, так и полученные при ее применении результаты. В настоящее время в нормативных документах технического регулирования Российской Федерации отсутствует требование и методика проверки вирусопроницаемости для медицинских масок", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Росздравнадзора.

Отмечается, что все маски, используемые в исследовании Роскачества, зарегистрированы на территории РФ и, следовательно, прошли все необходимые испытания, что позволяет гарантировать их качество, безопасность и эффективность. При этом Росздравнадзор запросил у Роскачества все материалы исследования пропускной способности масок.

Ранее сообщалось, что эксперты проверили пропускную способность масок при попадании на них вируса, по размеру сопоставимого с коронавирусом. Лучший результат в ходе испытаний показала медицинская маска торговой марки "Нетканые материалы" (она пропускает до 77,4% вирусов), худший - медицинская одноразовая маска "Московского эндокринного завода". Ее пропускная способность - 93,9%, то есть она задержит менее 7% вирусов. При этом по уровню эффективности против бактерий медицинские маски соответствуют ГОСТу, подчеркнули в организации.

В ходе исследования специалисты протестировали медицинские маски торговых марок "Кит", "Московский эндокринный завод", "Нетканые материалы", Karo и Sense Professional. Все они были закуплены в онлайн-магазинах, в частности на таких маркетплейсах, как Wildberries и Ozon. Все исследованные маски содержали номера регистрационных удостоверений Минздрава, однако медицинская маска Karo на момент закупки в марте 2021 года имела просроченное регистрационное удостоверение. Информацию о нарушении Роскачество направило в Росздравнадзор для проведения соответствующей проверки.