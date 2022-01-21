Количество газифицированных домов в Новосибирской области вырастет на 42% к 2025 году

НОВОСИБИРСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют по программе социальной догазификации подвести газ к 60 тыс. домовладений в регионе к 2025 году, что позволит на 42% увеличить число газифицированных домов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

"Задача - подвести газопровод к границам земельного участка, так называемая социальная догазификация. У нас около 60 тыс. домовладений, которые должны быть газифицированы по данному принципу, когда газопровод доходит к границам земельного участка. Эту задачу мы должны решить до 2024 года включительно", - сказал Архипов.

Он уточнил, что в 2021 году было подключено примерно 8 тыс. домовладений, всего в регионе газифицированы 143 тыс. домов. Таким образом, число газифицированных домов должно вырасти на 42% к 2025 году. План на 2022 год - 20 тыс. домов. Ранее Архипов сообщал ТАСС, что на начало 2021 года уровень газификации области составлял 34,5%, с 2016 года его удалось повысить только на 6%.

По словам министра, с 2022 года решать вопросы с социальной газификацией в РФ будет единый оператор, с области снимаются обязанности по строительству и подведению сетей. Освободившиеся средства - более 100 млн рублей - планируется направить, в том числе, на помощь жителям для покупки оборудования на газификацию - компенсировать 75% процентной ставки по льготным кредитам для этих целей. Кроме того, правительством Новосибирской области подготовлен законопроект для целевой адресной помощи льготным категориям граждан на покупку газового оборудования, документ проходит согласование.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" Виктор Квашнев также сообщил на пресс-конференции, что по итогам 2021 года наблюдается положительная динамика по снижению просроченной дебиторской задолженности за газ в Новосибирской области - по итогам 2021 года она составила 921,6 млн рублей, что на 12,6% ниже по сравнению с 2020 годом; 96% от кредиторской задолженности составляет задолженность юрлиц.

О программе социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле прошлого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.