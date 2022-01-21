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ФМБА подало заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса

© Антон Новодережкин/ТАСС

ФМБА подало заявку на регистрацию своей вакцины против коронавируса

ТАСС займется установлением имен ленинградских детдомовцев, погибших на Кубани в 1942 году
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