Двенадцать дорожных объектов построят и откроют в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти Московской области планируют завершить строительство 12 дорожных объектов общей протяженностью более 30 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье продолжается активное строительство региональных дорог в рамках нацпроекта. В этом году в планах завершить строительство 12 объектов, из них три - наиболее социально значимые. Их открытие улучшит транспортную доступность для более чем полумиллиона жителей Подмосковья", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что новые дорожные объекты появятся в девяти городских округах. Так, в конце года откроется движение по первому этапу Северного обхода Лобни от Дмитровского шоссе до микрорайона Луговая, включая путепровод через железную дорогу Савеловского направления. Также, по данным министерства, к концу 2022 года завершится реконструкция улицы Туполева в Жуковском, где будет расширена дорога.