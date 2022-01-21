В Якутске приостановили работу фудкортов и сократили время работы общепита

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Якутии приостановили в столице региона деятельность фудкортов, аттракционов и сократили время работы ресторанов и кафе до 23:00 из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что ограничительные меры введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Якутске. Соответствующий указ подписал в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

"Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы, иные предприятия общественного питания, расположенные на территории города Якутска, будут работать до 23:00. Кроме того, на территории городского округа "город Якутск" приостанавливается деятельность фудкортов (за исключением реализации готовых блюд путем доставки потребителю, продажи на вынос), аттракционов, а также детских игровых комнат и детских развлекательных центров", - говорится в сообщении.

Согласно указу, каждые понедельник и вторник до особого распоряжения предприятия торговли, торгово-развлекательные центры, торговые центры, ярмарки, рынки будут закрываться на дезинфекцию по утвержденному окружной администрацией города графику. Также управляющие организации и товарищества собственников жилья многоквартирных жилых домов должны будут еженедельно проводить дезинфекцию мест общего пользования в домах.

В пятницу в Якутии зафиксирован максимум заразившихся коронавирусом за сутки - 859 человек. Из них 678 случаев зафиксированы в Якутске. В Якутии первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 555 тыс. человек, что составляет 77,4% взрослого населения республики. Более 112 тыс. человек прошли ревакцинацию.