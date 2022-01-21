В Карелии привлекут 500 студентов-медиков для борьбы с подъемом заболеваемости ковидом

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 января. /ТАСС/. Студентов Петрозаводского медицинского колледжа и Медицинского института Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) привлекут для помощи врачам в период роста заболеваемости ковидом, вызванного новым штаммом "омикрон". Всего в ближайшее время планируется подключить около 500 человек, сообщили ТАСС в медицинских образовательных учреждениях региона.

"Планируется в ближайшее время направление для помощи лечебным учреждениям Республики Карелия до 250 обучающихся (в соответствии с потребностью учреждений здравоохранения Минздрава региона)", - сообщила и. о. директора мединститута ПетрГУ Марина Шубина.

Как рассказал ТАСС представитель республиканского медколледжа, потребность в их студентах составляет порядка 300 человек. С 10 января в медицинские организации еженедельно выходят группы численностью примерно 250 человек. Они работают в поликлиниках на входной зоне, с врачами, в регистратуре, с медицинской документацией. Кроме того, добавляется нагрузка по доставке лекарств и консультированию пациентов в кол-центрах, в том числе по единому федеральному номеру 122. В первой половине дня ребята находятся в медорганизациях в рамках своей учебной практики, а во второй половине дня желающие могут продолжить работу в качестве волонтеров.

"У студентов есть личная волонтерская книжка, куда заносятся все волонтерские часы. Это показывает работодателю, что он в период пандемии в период обучения в колледже имел опыт в практическом здравоохранении", - рассказал руководитель отдела воспитательной работы и социально-психологической поддержки студентов медколледжа Дмитрий Коршаков.

Студентов мединститута ПетрГУ сегодня привлекают не только для приема первичных обращений. Ординаторы совмещают учебу с работой в поликлиниках в качестве участковых врачей. На должности младшего и среднего персонала, врачей-стажеров сегодня уже трудоустроены 150 обучающихся вуза, 36 человек занимаются в лечебных учреждениях волонтерской деятельностью.

В Карелии за последние 10 дней заболеваемость СOVID-19 выросла в четыре раза. Всего за время пандемии в регионе выявили 93 750 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 316 человек, из них 306 не прививались. Выздоровели за все время 89 549 пациентов, умерли 1 275. Доля свободных коек составляет 28,3%.