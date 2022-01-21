Форум "Без срока давности" может пройти в 2022 году в Брянской области

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Всероссийский форум "Без срока давности", посвященный сохранению исторической памяти, в 2022 году планируется провести в Брянской области. Об этом сообщил заместитель директора Роспатриотцентра Иван Радько на заседании федерального оргкомитета - рабочей группы ОП РФ по реализации Всероссийского проекта "Эстафета поколений".

"В этом году мы проведем Всероссийский форум "Без срока давности". <...> Сейчас обсуждаем, что, предположительно, это будет Брянская область. Будет приурочено к памятной дате в Хацуне в октябре этого года", - сказал он.

Также, по его словам, в октябре планируется проведение окружного форума по патриотическому воспитанию в Волгограде. Он будет приурочен к 80-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом и 55-летию со дня открытия мемориального комплекса на Мамаевом Кургане.

Кроме того, будет продолжена акция "Вахта памяти", старт которой дадут в апреле в Севастополе, добавил Радько.

Просветительский проект "Без срока давности" инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции.

24 октября 1941 года в деревне Хацунь Брянской области несколько красноармейцев, выходящих из окружения, напали на трех фашистов и освободили группу военнопленных. Двое немцев были убиты, а третий, раненый, успел скрыться в лесу. На рассвете 25 октября деревню окружили каратели. Они согнали в одно место жителей деревни и расстреляли всех из пулеметов. 318 человек были убиты, деревня сожжена.