В горах Чечни началось строительство многофункционального комплекса "Шатойская Ривьера"

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Строительство многофункционального комплекса "Шатойская Ривьера" им. Ахмат-Хаджи Кадырова стоимостью более 500 млн рублей началось в горном Шатойском районе Чечни. На его территории в ближайшие годы планируется возвести мечеть, гостиничный и спортивный комплексы с бассейнами и футбольным полем, а также базу отдыха.

"Шатойская Ривьера" станет не просто местом для досуга и отдыха всей семьи, но также здесь будут созданы прекрасные условия для занятий спортом, места размещений для туристов и, соответственно, новые рабочие места. Не сомневаемся, что с его открытием повысится инвестиционная и туристическая привлекательность района", - отметил на закладке капсулы под строительство будущего комплекса председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, всего за прошедший год в Шатойском районе реализовано шесть инвестпроектов стоимостью 25,6 млн рублей и создано 24 новых рабочих места. "Благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову преображаются даже самые отдаленные горные районы республики, создаются все условия для предпринимательства и комфортного проживания населения", - добавил Хучиев.

В регионе с 2017 года осуществляется программа развития горных районов. В рамках этой программы уже реализовано 160 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,7 млрд рублей, что позволило создать свыше 700 рабочих мест.