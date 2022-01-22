В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, гололедица и до минус 4 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса мороза. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 7 - минус 2 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 11 градусов.