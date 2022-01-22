"Температурные качели" сохранятся на юге России до конца следующей недели

ТАСС, 22 января. Чередование заморозков и оттепелей, которое спровоцирует усиление ветра, гололедицу на автомобильных трассах, обрывы ЛЭП, сохранится в южных регионах России и Северном Кавказе до конца следующей недели, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Температурные контрасты, то есть колебания от положительных к отрицательным значениям и обратно, сохранятся на Юге России и Северном Кавказе еще одну неделю. Характер погоды будет обусловлен атмосферным фронтом, прогнозируется облачность, в большинстве регионов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Это снова приведет к сложной дорожной обстановке и обрывам ЛЭП. В конце следующей недели ожидается похолодание, которое коснется даже южных районов Краснодарского края", - сказал он.

В Краснодаре в выходные дни при небольшом "минусе" пройдут дожди, мокрый снег, возможен град, сильный ветер. Со вторника в дневные часы прогнозируют до трех-пяти градусов мороза, по ночам - до 10 градусов мороза. В Сочи в субботу и воскресенье - сильный дождь при пять-восемь градусах тепла, в горах - снег. Осадки в городе-курорте прекратятся со вторника, и воздух днем будет прогреваться до шести градусов тепла, по ночам столбики термометров станут опускаться до нуля.

"На горнолыжных курортах сформировался устойчивый снежный покров, и снег продолжит идти. В частности, очень сильный снегопад в выходные дни будет на Красной поляне. Комфортные температуры воздуха для отдыха, но возможна лавиноопасность", - уточнил Синенков.

В Волгограде в выходные дни - "нулевые" температуры, сильный мокрый снег. С понедельника погода уйдет в устойчивый "минус": до четырех-шести градусов мороза в дневные часы и до 8-10 градусов - в ночные, временами снег. В Ростове-на-Дону в субботу и воскресенье - мокрый снег, с понедельника похолодает до пяти градусов мороза, осадки прекратятся.

В Симферополе всю следующую неделю будет без осадков, днем - до трех-пяти градусов мороза, по ночам - до 8-10. В Ставрополе в выходные дни - около нуля градусов в дневные часы и небольшой "минус" - в ночные, мокрый снег и гололедица. До конца следующей недели столбики термометров днем будут держаться на отметке один-два градуса мороза и по ночам - до пяти-семи градусов, временами ожидается небольшой снег.