Boeing-747 авиакомпании "Россия" вылетел из Хургады с опозданием из-за поломки

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Самолет Boeing-747-400 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс FV 5798 по маршруту Хургада - Москва 21 января, вылетел с опозданием на 9,5 часов из-за поломки двери багажного отделения, сообщил ТАСС очевидец событий по прибытии в российскую столицу. При этом пассажиры, прилетевшие этим бортом из Москвы в Египет, из-за дефекта в отсеке так и не смогли получить свой багаж, который вернулся обратно в Россию.

По расписанию рейс авиакомпании "Россия" должен был вылететь из аэропорта Хургады в Шереметьево в 18:25 по местному времени (19:25 мск), следует из расписания на сайте авиакомпании. Однако пассажирам сообщили о задержке отправления на один час, рассказал собеседник ТАСС. По его словам, после этого рейс откладывали несколько раз на час, но причина задержки не называлась.

"Из окна здания аэровокзала было видно наш самолет, возле которого собралось с дюжину человек персонала аэропорта, они пытались открыть дверь багажного отсека. Они использовали разные инструменты, чтобы открыть дверь, но ничто не срабатывало", - рассказал он. Когда задержка рейса пошла на четвертый час, ожидавшим вылета пассажирам выдали по бутылочке воды, сказал он.

Вылететь россиянам из Хургады этим рейсом удалось только в 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) 22 января. Перед этим сотрудники аэропорта подтвердили пассажирам, что все это время решался вопрос с дверью багажного отсека, говорит собеседник ТАСС. Им пояснили, что из-за этой поломки в багажном отсеке самолета остался багаж пассажиров, прилетевших эти бортом из Москвы. В итоге он вернулся в Москву. При этом багаж пассажиров, летевших в Россию, пришлось распределять внутри салона.

В авиакомпании "Россия" ТАСС сообщили, что пассажиры, оставшиеся без своего багажа в Хургаде, смогут получить его 23 января. "В связи с технической неисправностью и отсутствием в аэропорту Хургады специалистов, способных оперативно выполнить работы по открытию багажного отделения самолета, пассажиры рейса Шереметьево - Хургада 5797 не смогли получить свой багаж по прилете. Силами авиакомпании весь багаж будет доставлен до мест размещения пассажиров завтра, 23 января, рейсом 5553, который вылетает из Шереметьево в 10:00 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая принесла пассажирам рейса извинения за доставленные неудобства.