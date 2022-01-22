КАИР, 22 января. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ввели временный запрет на использование в стране частных беспилотников и легких спортивных самолетов. Соответствующее постановление принято в субботу министерством внутренних дел.

"Данное решение принято после того, как недавно были зарегистрированы случаи неправомерного использования беспилотников и легких спортивных самолетов, когда они находились на территориях, которые не предназначены для подобного рода деятельности. <...> Постановление вступает в силу на один месяц начиная с 22 января", - подчеркивается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В то же время МВД ОАЭ проинформировало о том, что физические и частные лица, у которых действуют контракты или осуществляются коммерческие проекты, связанные со съемками с применением беспилотников, могут связаться с регулирующими органами для получения разрешений в особом порядке.

Решение эмиратских властей принято после того, 17 января мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, согласно последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.