Умер фотограф Владимир Лагранж

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский фотожурналист и фотограф Владимир Лагранж умер на 83-м году жизни. Об этом в субботу сообщила основатель Галереи и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская на своей странице в Facebook.

"Опять пустота. Но сегодня совсем тяжело. Володя ушел", - говорится в сообщении.

Лагранж родился в Москве. В 1959-1963 годах работал в фотохронике ТАСС, с 1963 по 1989 год был специальным фотокорреспондентом журнала "Советский Союз", в 1989-1991 годах работал в журнале "Родина", в 1991-1995 годах - в Московском бюро французского агентства Sipa Press.

Снимки Лагранжа публиковались во многих советских газетах и журналах, а также зарубежной прессе, отмечается на сайте фотографа.