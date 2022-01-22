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Пандемия COVID-19

В Чехии прошли акции протеста против действующих антиковидных ограничений

Демонстранты потребовали от властей прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса

ПРАГА, 22 января. /ТАСС/. Около трех тысяч жителей Чехии приняли участие в субботу в акциях протеста против действующих в республике ограничений, введенных властями из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило Чешское телевидение.

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Митинги и демонстрации состоялись в семи чешских городах - Клатовы и Остров (запад республики), Млада-Болеслав (Центральная Чехия), Мост (северо-запад страны), Градец-Кралове (Восточная Чехия), Ческе-Будеевице и Табор (Южная Чехия). Их участники потребовали от властей прекратить "дискриминацию" граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса. Они скандировали лозунги, сводящиеся к тому, что подобный подход представителей властей является нарушением гражданских свобод и прав человека.

Участники акций протеста игнорировали требования властей использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Тем не менее полиция проинформировала, что митинги и демонстрации прошли без инцидентов.

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