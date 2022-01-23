На манифестации во Франции перед введением вакцинного пропуска вышли около 40 тыс. человек

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Субботние акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс. человек по всей стране. Такие данные приводит агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа, где уже не первый выходной организуется сразу несколько маршей со схожими лозунгами. Одна из крупнейших манифестаций за пределами Парижа прошла в Марселе и насчитывала около 1 тыс. участников.

Хотя большинство из примерно 170 акций прошли в мирном ключе, два чиновника из Перпиньяна на юге Франции сообщили, что на них напала группа противников принудительной вакцинации. По их словам, более 250 человек направились к их офису и начали стучать в окна. Когда же местный депутат от правящей партии "Республика на марше" Ромен Грау и парламентский советник главы Минюста Гильем Жервилла вышли в людям, чтобы поговорить с ними, агрессивно настроенные граждане начали оскорблять их и несколько раз ударили, после чего разбили окно в бюро депутата.

Неделей ранее количество манифестантов было в полтора раза больше - 15 января 54 тыс. французов выходили на улицы городов по всей Франции, чтобы выразить свое недовольство методами властей по борьбе с эпидемией коронавируса.

Новый пропуск

Французский парламент 16 января одобрил законопроект, предусматривающий введение вакцинных пропусков для посещения кафе, театров, музеев и других общественных мест. Однако группа из 60 сенаторов от оппозиции обратилась в Конституционный совет с просьбой проверить соответствие этих положений конституционным нормам.

Вакцинный пропуск, согласно законопроекту, будет распространяться на французов старше 16 лет. Документ будет выдаваться только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная, прививка). Школьникам от 12 до 15 лет для посещения общественных мест будет достаточно предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Вакцинный пропуск также не потребуется для доступа в больницы и дома престарелых.

Как заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс, вакцинный пропуск начнет действовать с 24 января. Его введение, по словам главы французского кабмина, обусловлено ухудшением санитарной ситуации в связи с распространением штамма "омикрон". В настоящий момент Франция переживает пятую волну пандемии.

Согласно данным на вечер 22 января, во Франции за сутки было зарегистрировано более 389 320 новых случаев заражения коронавирусом, более половины из них приходится на штамм "омикрон". С начала пандемии от последствий коронавируса умерли более 128 тыс. французов. Полную вакцинацию прошли 52,4 млн человек, при этом 33,7 млн получили бустерную дозу.