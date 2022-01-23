В аэропорту Краснодара из-за снегопада задержали отменили 16 рейсов

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара вновь приостановил свою работу из-за ливневого снегопада. На данный момент задерживается 26 рейсов, 16 отменены, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Краснодара накануне также приостанавливал работу из-за снегопада. Возобновить работу удалось днем в субботу.

"Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов сначала до 5 утра, а впоследствии до 10:30 23 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов. За прошедшие сутки удалось выпустить 20 ранее задержанных рейсов. Но за минувшую ночь отменены 16 и задержаны 26 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что два рейса из Москвы и Калининграда сели на запасной аэродром в Ростове-на-Дону, рейс из Стамбула приземлился в Сочи и еще один - в Минеральных Водах. Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах Краснодара.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.