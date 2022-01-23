Высота сугробов в Краснодаре за ночь увеличилась до 30 см

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Количество выпавших осадков в Краснодаре за ночь составило 18 мм, высота снежного покрова увеличилась до 30 см, сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации города.

"Снегопад в Краснодаре продолжился в ночь с 22 на 23 января. В темное время суток выпало 18 мм осадков, а это около 30 см снега", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение дня на улицах города будут работать 538 человек, задействовано 38 комбинированных машин и 15 мотоблоков. "Они расчистят от снега и обработают противогололедными материалами тротуары, остановочные комплексы и подходы к ним, подземные пешеходные переходы", - отмечается в сообщении.

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в субботу сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высота снежного покрова была зафиксирована на уровне 24 см. В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.