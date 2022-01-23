Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с апреля 2020 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,67 - максимума с апреля 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Москве показатель подскочил до 1,96, что также стало максимальным значением индикатора с апреля 2020 года.

Коэффициент превышает единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Красноярском крае он составил 1,14, в Свердловской области - 1,35, в Ростовской - 1,42, в Пермском крае - 1,54. В Воронежской области показатель вырос до 1,72, в Санкт-Петербурге - до 1,73, в Подмосковье - до 1,74, в Нижегородской области - до 1,96, в Самарской - до 1,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.