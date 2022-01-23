Закрытие аэропорта Краснодара продлили из-за снегопада

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара будет закрыт из-за сильного снегопада до 15:00. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаузла.

Утром в воскресенье сообщалось, что аэропорт Краснодара вновь приостановил свою работу из-за снегопада. На данный момент задерживается 26 рейсов, 16 отменены.

"Закрытие аэропорта пока до 15:00", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в данный момент ВВП расчищена, продолжается расчистка и обработка перрона и рулежных дорожек.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи. Также сообщалось, что в Краснодаре отмечаются рекордные сугробы высотой 41 сантиметр.