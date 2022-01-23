Однодневные каникулы объявили в школах Краснодара из-за снегопада

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Однодневные каникулы 24 января объявили в школах Краснодара из-за сильного снегопада, который наблюдается в городе с вечера пятницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее в воскресенье сообщалось, что рекордная высота сугробов зарегистрирована в Краснодаре - 41 см, что является максимумом за всю историю метеонаблюдений.

"24 января в школах Краснодара объявлены однодневные каникулы. Из-за сильного снегопада ученики не будут учиться в понедельник, у них будет дополнительный выходной", - говорится в распространенном сообщении.

В то же время, детские сады будут работать в штатном режиме.

В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу в связи с непогодой был введен режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. метров, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.