Аэропорт Краснодара возобновил работу, прерванную из-за снегопада

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов, приостановленные из-за сильного снегопада, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

Утром 23 января сообщалось, что аэропорт Краснодара вновь приостановил свою работу из-за снегопада. Задерживались 26 рейсов, 16 отменили.

"Да, - сказал представитель аэропорта, отвечая на вопрос об открытии. - Идет регистрация на рейсы. Посадка на "Алросу" в Пулково уже закончена. Вылет двух рейсов произойдет в ближайшее время".

Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22 января сообщил, что количество осадков, которые выпали в Краснодаре за первые две декады января, на 35% превысило норму. Высоту снежного покрова зафиксировали на уровне 24 см, 23 января администрация города сообщила о сугробах до 30 см. В 34 городах и районах Краснодарского края в субботу из-за непогоды режим повышенной готовности. Кроме того, в регионе действуют три экстренных предупреждения о лавиноопасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.

Рекордную высоту сугробов зарегистрировали в Краснодаре - 41 см, что является максимумом за всю историю метеонаблюдений, сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.