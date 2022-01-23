Число суточных заражений коронавирусом в Псковской области за неделю выросло на 20%

ТАСС, 23 января. Количество суточных случаев заражения коронавирусом на территории Псковской области, где накануне закончилась вакцина "Спутник Лайт", за неделю увеличилось почти на 20%. Медики за последний день выявили 170 жителей региона с этой инфекцией, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 73 925, плюс 170 [за сутки]", - отмечается в сообщении. В начале недели, 17 января, власти сообщали о 140 заражениях за сутки. Неделю назад у 15 жителей региона был выявлен штамм коронавируса "омикрон".

В воскресенье губернатор Михаил Ведерников заявил, что власти региона пока не планируют вводить карантинные меры на фоне роста статистики. Об этом глава региона написал на своей странице в "Инстаграме", отвечая на вопросы подписчиков. "Очень медленное и тяжелое выздоровление вместе с растущей динамикой заболеваемости привели к тому, что на стационарном и амбулаторном лечении находятся более 4 тыс. человек", - написал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 73 925 человек, выздоровели 69 542 пациента, 1 386 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.