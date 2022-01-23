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Умер старейший епископ Сербской православной церкви

Ему было 87 лет

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Старейший епископ Сербской православной церкви (СПЦ) владыка Шабачский Лаврентий (Трифунович) умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила в воскресенье газета Kurir.

По ее данным, в субботу епископ был госпитализирован в военно-медицинскую академию в Белграде. В последнее время он часто болел.

Он являлся старейшим владыкой СПЦ по возрасту (87 лет) и по служению в сане епископа (55 лет).

Владыка Лаврентий председательствовал на выборах патриарха Сербского в 2010 году, когда был избран патриарх Ириней. В феврале 2020 года владыка Лаврентий должен был председательствовать на заседании Священного синода во время избрания патриарха. Однако накануне он был срочно госпитализирован, поэтому председателем заседания был назначен 74-летний епископ Сремский Василий.

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