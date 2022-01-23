В Краснодаре работа по расчистке дорог от снега продолжится в течение ночи

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Работа по расчистке улиц Краснодара от снега будет продолжаться в течение ночи. Высота сугробов достигает 44 см - абсолютный максимум для января, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В ночь с 23 на 24 января продолжат расчистку дорог и тротуаров от снега", - говорится в сообщении.

23 января весь день на дорогах работала специализированная техника. В первую очередь расчищали магистрали и мосты. Также снег убирали на тротуарах, в подземных пешеходных переходах и на остановках.

"Снегопад продолжается уже двое суток. К вечеру высота сугробов достигла рекордной для января отметки в 44 см. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь", - отметили в пресс-службе.

Непогода на Кубани

В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В регионе действуют три экстренных предупреждения о лавинной опасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.