Эксперт: риск миокардита у детей от COVID-19 в 450 раз выше, чем побочный эффект от вакцин

СИНГАПУР, 24 января. /ТАСС/. Риск возникновения миокардита у детей при заражении коронавирусной инфекцией в 450 раз выше, чем возможные побочные эффекты от вакцинации против коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Сингапура Он Е Кун.

"Риск возникновения миокардита при вакцинации составляет один случай на 1 млн, при этом при инфицировании коронавирусом - 450 случаев на 1 млн", - приводит слова министра в понедельник газета The Straits Times. Кроме того, по его словам, в Сингапуре, где проходит вакцинация против COVID-19 детей от пяти лет и старше, пока не было зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта. Вместе с тем у каждого из тысячи инфицированных детей подтверждается мультисистемный воспалительный синдром, который провоцирует тяжелое полиорганное поражение с высокой воспалительной активностью, что может приводить к летальному исходу.

Как отметил министр, за время пандемии в стране было подтверждено более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом среди детей до 12 лет, из которых свыше 2,5 тыс. были госпитализированы. Вакцинация детей от пяти до 12 лет началась здесь в конце прошлого года, для этих целей применяется препарат Pfizer-BioNTech.