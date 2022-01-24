Турсервис Russpass исполнил желание семьи из Находки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Победителем всероссийского конкурса "Russpass исполняет мечты" стала семья из Находки, которая очень хотела отправиться в путешествие по Москве всем вместе. Именно эту мечту и исполнил туристический сервис Russpass, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Победителем всероссийского конкурса "Russpass исполняет мечты" стала семья из города Находки Приморского края. О старте конкурса заявил в августе 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин. Любовь Прокофьева написала историю про свое идеальное путешествие в Москву и о том, что она хочет отправиться в поездку вместе с мужем и тремя детьми. Russpass исполнил желание семьи из Находки, в конце января 2022 года они побывали в столице", - рассказал собеседник агентства.

Победителей ждала обзорная экскурсия по городу, прогулка по Красной площади, посещение парка "Зарядье", Московской канатной дороги на Воробьевых горах и тематического парка развлечений "Остров Мечты". Вместе с детьми они изучили и гастрономическую сторону столицы в одном из московских ресторанов.

"Всероссийский конкурс был приурочен к Всемирному дню туризма в 2021 году. Жители Москвы и других регионов России могли написать, какие места они хотели бы посетить, а Russpass исполнил их мечту - путешествие в столицу", - рассказал собеседник агентства.

Для участия в конкурсе пользователи должны были выложить пост в социальной сети Instagram со ссылкой на аккаунт турсервиса и специальным тегом. Это необходимо было сделать с 28 сентября по 10 октября 2021 года.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно приобрести готовый тур или составить индивидуальный маршрут, купить билеты на самолет или поезд, в театр или музей, забронировать жилье, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 4 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.